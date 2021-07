Boete van 100,- euro elk voor doorgever alcohol en voor aanpakkende minderjarige

Vrienden, ouders of andere volwassenen die na 1 juli alcohol in een bar, op een festival of op een andere openbare plek doorgeven aan een minderjarige riskeren een boete van 100,- euro. Dat is het gevolg van de nieuwe Alcoholwet die dan van kracht wordt.