Cybercrimineel in hechtenis na plegen van sms fraude

In december vorig jaar denkt het 81-jarige slachtoffer verzendkosten te betalen aan een postbedrijf door middel van een sms. De link in de sms zorgt er echter voor dat een geldbedrag van ongeveer 10.000 euro ongewild in handen komt van een kwaadwillende cybercrimineel. Om deze zaak tot een goed einde te brengen zoekt het basisteam van Emmeloord de samenwerking met Cybercrimeteam Midden-Nederland, onder leiding van het Openbaar Ministerie van Midden-Nederland. Samen verrichten zij uitvoerig onderzoek en komen daarmee de 24-jarige verdachte uit Velp op het spoor.

Aanhouding

Dinsdag 22 juni wordt de verdachte in zijn woning aangehouden. Bij de doorzoeking zijn meerdere telefoons en de laptop van de verdachte in beslag genomen. Uit deze telefoons blijkt dat de verdachte zeer actief was in deze digitale vorm van criminaliteit. Bij de doorzoeking werd tevens een bedrag van ongeveer 15.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen.

Hechtenis

De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig nog in hechtenis. Het onderzoek wordt na deze aanhouding nog verder voortgezet. Zeer waarschijnlijk werkte de verdachte samen met anderen. Dit moet vervolgonderzoek verder uitwijzen.

Niet geaccepteerd gedrag

Het slachtoffer is op de hoogte gebracht van deze aanhouding. De diefstal heeft gezorgd voor slapeloze nachten, maar de aandacht voor zijn zaak en de afloop zorgt voor tevredenheid. Het slachtoffer hoopt dat deze aanhouding en verdere vervolging toont dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt.