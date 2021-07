Defensie stuurt 70 militairen naar door overstromingen bedreigd Limburg

De Koninklijke Landmacht stuurt vanwege de wateroverlast en dreigende overstromingen in Limburg 70 militairen naar de getroffen regio. 'Wij hebben als veiligheidsregio dit verzoek gedaan', zo meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg woensdagmiddag. Tot en met donderdag trekken geregeld zware buien over. Dagelijks kan er meer dan 75 mm regen in 24 uur vallen. Er moet daarom rekening gehouden worden met plaatselijk meer dan 150 mm regen.

Vullen zandzakken

De militairen blijven in eerste instantie 24 uur en zijn afkomstig van 13 Lichte Brigade uit Oirschot. 'De militairen helpen ons bij de gevolgen van de wateroverlast. Naar verwachting gaan de eerste militairen vanavond aan de slag. Waar dit precies zal zijn, is afhankelijk van de situatie op dat moment. Ze worden in ieder geval voor verschillende activiteiten ingezet, zoals het vullen van zandzakken', aldus de Veiligheidsregio. Ook zorgen de militairen voor speciale voertuigen zodat transport ook mogelijk blijft waar dat nu door het vele water niet mogelijk is.

Advies Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Blijf thuis

De Veiligheidsregio blijft constant monitoren waar door wateroverlast gevaarlijke situaties ontstaan. Daarbij kijken ze specifiek naar kwetsbare locaties waar veel (kwetsbare) mensen bij elkaar zijn. Wat er precies staat te gebeuren is nu nog onzeker, maar naar verwachting blijft de hevige regenval aanhouden. De Veiligheidsregio bereidt zich voor op wat mogelijk komt. 'Neem maatregelen en help elkaar zoveel mogelijk. Blijf thuis. Ga niet de weg op en kom niet in de buurt van rivieren en beken', zo waarschuwt de Veiligheidsregio.

Waterschap Limburg probeert doorbreken Waterbuffer De Dem te beperken

De kans is nog steeds aanwezig dat Waterbuffer De Dem in Hoensbroek (gemeente Heerlen) doorbreekt. In dat geval zou er een golf ontstaan waarbij water met veel kracht naar buiten stroomt. Het waterschap probeert een dergelijke doorbraak te voorkomen en op die manier zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Dat doen ze door schuiven meer open te zetten zodat er binnen de buffer meer ruimte komt voor het water. Dat betekent echter wel dat inwoners rondom waterbuffer De Dem rekening moeten houden met wateroverlast.

L1 radio calamiteitenzender

De Veiligheidsregio Limburg-Zuid heeft besloten om L1 als calamiteitenzender in te schakelen. Dit betekent dat L1 via radio meer informatie deelt over de wateroverlast in Zuid-Limburg en de gevolgen die dit heeft voor inwoners. Regelmatig deelt de woordvoerder van de Veiligheidsregio via L1 meer informatie over de situatie. Op die manier hopen ze zoveel mogelijk inwoners van Zuid-Limburg te bereiken.