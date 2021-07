Loophulpmiddelen voor de revalidatie

Heb je recent een ongeluk gehad en ben je nog steeds het beste van jezelf aan het geven om zo snel mogelijk te herstellen? Dan weet je vast wel dat het niet eenvoudig is. Opnieuw leren lopen kan enorm lastig zijn. Ook zijn er steeds mensen die op zich wel nog kunnen lopen, maar die er gewoon te weinig kracht voor hebben in hun benen. Gelukkig zijn er verschillende loophulpmiddelen beschikbaar tegenwoordig.

Mogelijke oorzaken

Een revalidatie heb je uiteraard niet zomaar nodig. In veel gevallen zien we dat mensen geopereerd dienen te worden na een ongeluk. Soms is dat effectief een zwaar verkeersongeval maar het kan evengoed een veel onschuldiger ongeluk zijn. Als je thuis tijdens het kuisen verkeerd valt over een trapje, dan kan je bijvoorbeeld ook een voet of been breken. Het gevaar zit in een klein hoekje.

Na de operatie, of op het moment dat je been in het gips zit, kan je natuurlijk niet zelfstandig lopen. Afhankelijk van de ernst van het ongeluk, zal je al dan niet een revalidatie moeten ondergaan. Soms heeft de operatie zelfs niets te maken met de benen, maar wordt er alsnog gebruik gemaakt van een loophulpmiddel om extra stabiliteit te bieden.

Welke loophulpmiddelen zijn er zoal beschikbaar?

Net als bij andere dingen, zijn ook de loophulpmiddelen door de jaren heen geëvolueerd. Vroeger was een wandelstok zowat het enige dat er bestond, maar eigenlijk was die niet eens zo geschikt voor gebruik om medische redenen.

Met een wandelstok tijdens de revalidatie moet je heel wat kracht kunnen uitoefenen op jouw handpalmen. Veel mensen die revalideren hebben echter niet zoveel kracht in hun lijf. Extra ondersteuning is dan zeker ook wenselijk.

Om dat probleem te verhelpen, heeft men loopkrukken op de markt gebracht. Iedereen heeft wel al een keer loopkrukken gezien, maar ik zal toch nog even het verschil uitleggen tussen een wandelstok en de loopkruk.

Een loopkruk beschikt niet alleen over een handvat dat je met de palm van je hand kunt vastnemen. Daarnaast is wordt er ter hoogte van de elleboog ook een extra ondersteuning voorzien. Door middel van twee plastic onderdelen, wordt er als het ware een soort klem om je arm gevormd. Die klem spant niet te hard aan, maar zorgt er wel voor dat de loopkruk beter blijft zitten rondom je arm.

Op die manier wordt jouw lichaam dubbel ondersteund en hoeft niet alle kracht uit je hand te komen. Loopkrukken worden voornamelijk gebruikt voor mensen die rondlopen met een gebroken been of voet. De loopkruk vervangt als het ware je immobiele been.

De rollator voor meer stabiliteit en evenwicht

Sommige mensen die een operatie hebben ondergaan, zijn niet noodzakelijk minder mobiel geworden aan de benen. Het is ook mogelijk dat je gewoon minder goed je evenwicht kunt bewaren.

Lichte inspanningen zijn wel erg belangrijk na de operatie. Ze helpen de revalidatie te bespoedigen en zorgen ervoor dat je snel weer de oude kunt worden. Het gevoel dat je niet 100% stabiel op je benen staat is natuurlijk wel vervelend.

Met een rollator kan je dat probleem echter makkelijk verhelpen. Een rollator is een klein rekje met wielen. Je kunt het voor je uit duwen tijdens de wandeling, waardoor je steeds iets in de buurt hebt om op te steunen.

De professionelere rollators beschikken zelfs over een zitje, zodat je onderweg de mogelijkheid hebt om even uit te blazen.

Een loophulpmiddel kopen

Loophulpmiddelen koop je natuurlijk niet zomaar in de supermarkt. Vroeger kon je daarvoor terecht bij gespecialiseerde centra, maar vandaag de dag zijn er ook online goede mogelijkheden voor wie loophulpmiddelen wil kopen.

Een select aantal webshops heeft zich daar de laatste jaren enorm in verdiept. Loopkrukken kopen doe je daardoor makkelijk online. Het grootste voordeel daarvan is dat je een erg uitgebreide keuze hebt.

Bovendien zijn er ook online specialisten die je advies op maat kunnen bieden bij het aankopen van loophulpmiddelen. Nog een groot voordeel, is dat alle artikelen netjes bij je thuis worden bezorgd. Als je zelf niet goed te been bent, is dat een enorm voordeel. Op die manier hoef je niemand anders lastig te vallen om voor jou het product te gaan afhalen.

Laat je steeds door jouw dokter informeren als je een loophulpmiddel koopt voor de revalidatie. Hij kan je het beste vertellen waar je op moet letten bij de aankoop. Bovendien weet hij precies wat je nodig hebt.