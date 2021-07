Dekt de woonhuisverzekering schade aan jouw meubelen?

Als je een huis koopt, is het belangrijk om je goed te verzekeren. Een huis vertegenwoordigt immers een grote waarde en het is zonde als dit verloren gaat door bijvoorbeeld een brand. Daarom ben je in Nederland verplicht om een woonhuisverzekering af te sluiten. Hiermee verzeker je niet alleen schade aan jouw woning, maar ook schade aan een schuur, garage of tuin. Naast de woning zelf dekt een opstalverzekering – zoals deze verzekering ook wel bekend staat – ook schade aan alle vaste onderdelen van jouw huis. Maar dekt een woonhuisverzekering eigenlijk ook schade aan jouw meubelen? In deze tekst geven wij jou antwoord op deze vraag.

Wat dekt een woonhuisverzekering precies?

Er bestaat nogal wat verwarring over een woonhuisverzekering. Zo denken veel mensen dat schade aan hun meubelen ook vergoed wordt. Toch is dit niet het geval. Meubelen zitten immers niet aan jouw huis vast, waardoor ze buiten de dekking van deze verzekering vallen. Een opstalverzekering heeft alleen betrekking op de opstal. Hier valt jouw woning onder, maar bijvoorbeeld ook een schuur of een garage. Een verzekeraar keert geld uit als er schade aan de opstal ontstaat als gevolg van brand, inbraak of storm.

Heeft er een brand gewoed in jouw woning of is er stormschade ontstaan? Dan denk je mogelijk dat je standaard geld uitgekeerd krijgt als je een woonhuisverzekering hebt. Toch is dit lang niet altijd het geval. Als de schade het gevolg is van achterstallig onderhoud keert een verzekeraar bijvoorbeeld geen geld uit. Ook schade door grondwater, een aardbeving, opzet of grove schuld valt niet binnen de dekking van een opstalverzekering.

Verzeker jouw meubelen met een inboedelverzekering

Als eigenaar van een koophuis ben je verplicht een woonhuisverzekering af te sluiten. Daarnaast kun je ervoor kiezen om jouw meubelen te verzekeren. Hiervoor sluit je een inboedelverzekering af. Deze verzekering is weliswaar niet verplicht, maar toch sluiten veel mensen hem wel af. Niet gek, want met een inboedelverzekering zijn jouw meubelen verzekerd voor schade door brand, storm, water of diefstal. Naast jouw meubelen vallen ook elektrische apparaten binnen de dekking van deze verzekering.

Een inboedelverzekering vergoedt doorgaans geen schade aan jouw inboedel die ontstaan is door eigen schuld. Toch kun jij jezelf bij de meeste verzekeraars wel voor dergelijke zaken verzekeren, zoals bij Interpolis. Deze verzekeraar biedt namelijk de verzekering Inboedel All-Risk aan. Hiermee ben je ook verzekerd voor schade door eigen schuld en schade aan geleende spullen van een ander. Nadeel van deze uitgebreide dekking is dat de kosten voor een inboedelverzekering ook hoger uitvallen.

Kosten van een inboedelverzekering

Net als voor iedere andere verzekering betaal je ook premie voor een inboedelverzekering. Jouw vaste lasten gaan dan ook omhoog als je deze verzekering afsluit. Voordat je de knoop doorhakt, stel jij jezelf ongetwijfeld de vraag: ‘Wat kost een inboedelverzekering?’. Dit heb je grotendeels zelf in de hand. De meeste verzekeraars bieden namelijk verschillende soorten inboedelverzekeringen aan. Hoe uitgebreider de verzekering, des te meer premie je iedere maand afdraagt.

Een inboedelverzekering sluit je niet alleen af als je een koophuis hebt. Nee, want ook in een huurwoning is het belangrijk om jouw inboedel te verzekeren. Woon je in een studentenhuis? Dan is dit niet anders. Probleem is alleen dat veel studenten het financieel gezien niet al te breed hebben. Daarom laten zij een inboedelverzekering vaak achterwege. Zonde, want bij veel verzekeraars kun je tegenwoordig een inboedelverzekering student afsluiten. Dit is bijvoorbeeld bij Interpolis het geval. Ben je student en nog geen 25 jaar? Dan krijg je bij deze verzekeraar 20% korting op de premie van jouw inboedelverzekering.