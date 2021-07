Grote schade aan woning na dakbrand Gasselternijveen

In het dak van een woning in Gasselternijveen is maandagochtend brand uitgebroken. Meerdere brandweerkorpsen uit Gasselternijveen, Gieten, 2e Exloërmond, Borger, en de hoogwerker uit Stadskanaal kwamen helpen met blussen.