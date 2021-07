Illegale schapenslachterij in boerderij opgerold in Gelderland

Dinsdag hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie en opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst Rivierenland in de provincie Gelderland een illegale slachterij opgerold. Dit meldt de NVWA dinsdag.

Boerderij

Zij troffen in een boerderij vlakbij Leerdam 18 schapen aan die voor het Offerfeest geslacht zouden worden, 5 schapen waren al geslacht. ' Zes verdachten zijn verhoord en er wordt proces-verbaal opgemaakt', aldus de NVWA.

Anonieme melding

De NVWA kwam de illegale slachterij op het spoor dankzij een anonieme melding. Samen met de politie en de Omgevingsdienst Rivierenland zijn de verdachten dinsdagochtend op heterdaad betrapt. Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA toegestaan. De NVWA en politie controleren dit jaar extra op illegale slacht rondom het Offerfeest.

Illegale praktijken

Vermoedens van illegale praktijken kunnen worden doorgegeven aan het landelijke meldpunt voor misstanden met dieren, telefoonnummer 144. Bij overtreding zal streng worden opgetreden. De maximale boete voor het onbedwelmd slachten van dieren buiten het slachthuis is € 87.000. Ook kan een overtreder een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen.

Strikt toezicht

Dit jaar mogen 47 slachthuizen dieren slachten tijdens het Offerfeest. Dat gebeurt zowel bedwelmd, als onbedwelmd. Dierenartsen van de NVWA houden ook tijdens het Offerfeest 2021 strikt toezicht op het doden van dieren. Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezien op het slachtproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd.