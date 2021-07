Man vast op verdenking leveren dodelijk middel en hulp bij zelfdoding

Dinsdag is, in een al langer lopend onderzoek, een 28-jarige man uit Eindhoven in zijn woning aangehouden. 'Hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, overtreding van de Geneesmiddelenwet en witwassen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Dodelijk middel

De zaak kwam aan het rollen na het overlijden van meerdere personen. Zij zouden een dodelijk middel hebben ingenomen dat door deze verdachte zou zijn verstrekt. Daarnaast zou hij ze hebben voorzien van een medicijn dat braakneigingen vermindert dat uitsluitend kan worden verkregen via artsen en apothekers.

Geen arts of apotheker van beroep

'De verdachte, die geen arts of apotheker van beroep is, zou het medicijn hebben geleverd, en dat is strafbaar gesteld in de Geneesmiddelenwet. De man wordt ook verdacht van witwassen. Hij zou het dodelijke middel en het medicijn tegen betaling hebben verstrekt. Van het geld dat hij daarmee zou hebben verdiend, zou hij in zijn levensonderhoud hebben voorzien', aldus het OM.

Verder onderzoek

Op dit moment kan de man in verband worden gebracht met meerdere verstrekkingen. Verder onderzoek moet uitwijzen om hoeveel gevallen het precies gaat. Het OM kan vanwege het lopende onderzoek op dit moment niet meer informatie verstrekken.

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.