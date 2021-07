Opnieuw drie Limburgers aangehouden in groot onderzoek sim-swapping

Eind februari werden in een sim-swapping zaak al drie verdachten aangehouden in de regio Parkstad. 'Sindsdien is het onderzoek onverminderd doorgegaan. Dinsdag is er een volgende mijlpaal bereikt in het onderzoek: er zijn opnieuw drie personen aangehouden en vier panden doorzocht', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Sim-swapnetwerk

Het onderzoek ging in februari van dit jaar van start toen vanuit een telecomprovider een melding kwam van verdacht gedrag van een medewerker. In het daaropvolgende onderzoek wist het cybercrimeteam een sim-swapnetwerk bloot te leggen dat verder reikte dan enkel de provinciegrenzen.

Aanhoudingen computervredebreuk

In het onderzoek van eind februari werden drie medewerkers van een telecomprovider aangehouden op verdenking van computervredebreuk. Deze personen worden ervan verdacht het mogelijk gemaakt te hebben dat telefoonnummers opgezocht konden worden in het systeem van de telecomprovider om de bijbehorende klantgegevens in te kunnen zien. Vervolgens werden telefoonnummers van deze telecomprovider geherprogrammeerd naar een nieuwe sim-kaart.

Controle over telefoonnummer overgenomen

Wanneer het telefoonnummer eenmaal gekoppeld was aan de nieuwe sim-kaart, kon de controle over het telefoonnummer overgenomen worden. Op deze manier kon er toegang verkregen worden tot de beoogde cryptovaluta-accounts. De in februari aangehouden verdachten worden er concreet van verdacht een programma te hebben geïnstalleerd waarmee de toegang tot de computers van de telefoonproviders op afstand kon worden overgenomen. Het daadwerkelijk overnemen van de computers werd vermoedelijk weer door andere verdachten gedaan.

Samenwerking

Het onderzoek ging na de aanhoudingen door en leidde naar een telefoonwinkel in Vaals. Daar werd medio maart sporenonderzoek verricht en werden diverse goederen in beslag genomen. De aangetroffen sporen en in beslag genomen goederen, werden meegenomen in het onderzoek. Het cybercrimeteam concludeerde dat deze grootschalige vorm van sim-swapping provinciegrenzen oversteeg en slachtoffers door heel het land werden gemaakt. Een samenwerking met de cybercrimeteams van andere eenheden leidde uiteindelijk naar diverse personen die ervan verdacht worden de daadwerkelijke sim-swaps te hebben uitgevoerd. Daarnaast zouden zij ook verantwoordelijk zijn voor het verschaffen van de toegang tot de beoogde cryptovaluta-accounts. Deze personen zijn dinsdag aangehouden op verdenking van computervredebreuk, witwassen en diefstal van cryptovaluta.

Feiten

'Een 21-jarige man uit Stein, een 23–jarige man uit Heerlen en een 21-jarige man uit Elsloo zijn aangehouden. Daarnaast werden drie woningen in Stein, Heerlen en Elsloo en een telefoonwinkel in Stein doorzocht. In totaal werd telefoons, gegevensdragers en een bedrag aan contant geld in beslag genomen', aldus de politie. Alle aangehouden verdachten zitten in beperkingen. Het onderzoek gaat door. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

