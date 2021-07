Lachgassende bestuurder aangehouden

Op vrijdag 23 juli 2021 om 21.45 uur reed aan agent in een onopvallend voertuig op de A27 in de richting van Breda. Hij zag in zijn spiegel dat er achter hem een auto met hoge snelheid naderde. De bestuurder seinde met zijn grote lichten vermoedelijk omdat hij er langs wilde. De agent ging opzij en werd direct ingehaald door de auto. Hij zag dat er twee mannen in de auto zaten met beide een ballon aan hun lippen. De agent besloot de auto te volgen en ondertussen via de meldkamer om assistentie te vragen.

Levensgevaarlijk

De bestuurder vervolgde met hoge snelheid zijn weg op de A27. Het foefje met de knipperende lichten werkt vaak. Maar als het niet lukte schroomde hij niet om enkele keren via de vluchtstrook de auto’s in te halen. Op sommige momenten werd een snelheid gehaald van tegen de 170 km/u aan. De agent zag dat in de verte een wegversmalling naderde waarbij rijstroken door middel van een rood kruis afgezet waren. Hij zag dat de bestuurder over de afgekruiste rijbaan reed tot aan de wagen waar de pijl op zit en toen pas naar rechts ging ten koste van de andere weggebruikers die hard moesten remmen. Ook hier haalde de bestuurder meerdere malen via de vluchtstrook in. Kort tijd later konden agenten in een opvallend politievoertuig de verdachte een stopteken geven. De 21-jarige verdachte uit Zeist is naar het bureau gebracht waar hij een speekseltest moest ondergaan. Na verhoor over onder andere zijn rijgedrag en het gebruik van lachgas is de verdachte later op de avond in vrijheid gesteld. Hij zal zich moeten verantwoorden voor zijn daden.