Bewoners mogen naam bedenken nieuwe fly-over Emmen-West

Oproep

Daarom roept de provincie Drenthe de hulp in van inwoners en gebruikers om een naam te verzinnen. Inzenden van suggesties kan tot 10 augustus via het aanmeldformulier. Degene waarvan de naam wordt gekozen als winnaar ontvangt een diner voor vier personen.

Drie verdiepingen

Het knooppunt Emmen-West kent straks drie verdiepingen: begane grond (lokale wegen), eerste verdieping (N34) en een tweede verdieping (fly-over). De fly-over van honderd meter ligt op een hoogte van twaalf meter en steunt op drie pijlers en twee landhoofden.

Bijzonder bouwwerk

De fly-over is een bijzonder bouwwerk met een unieke vorm. Door haar slanke en ronde vormen wordt het gezien als een visitekaartje voor de gemeente Emmen en de Provincie Drenthe. Op 20 juli werd het beton gestort voor het laatste deel van de fly-over. In de bouwvak heeft het beton de tijd om uit te harden. Eind 2021 is het knooppunt Emmen-West gereed.