Zó bepaal je de plaatsing van jouw nieuwe laadpaal

Een steeds groter deel van Nederland gaat elektrisch rijden. Logischerwijs hebben ook steeds meer Nederlanders een laadpaal nodig. Ben je de aanschaf van een laadpaal aan het overwegen? Dan is het goed om tijdens de overweging ook na te denken over de plaatsing. Een laadpaal aan huis is handig, zo ga je altijd met een volle accu de weg op. Toch kan het bepalen van de plaatsing best lastig zijn. Daarom vind je in dit artikel een aantal tips!

Houd rekening met de locatie

Om te bepalen of je zelf een laadpaal voor thuis gaat kopen, dien je eerst na te denken over de locatie waar je de laadpaal wil plaatsen. Als je een eigen oprit of eigen tuin ter beschikking hebt, is dat prima! Maar heb je een huurbaas of huur je van de woningstichting? Dan moet je hen wel eerst om toestemming vragen. Als het gaat om gemeentegrond, kan je het beste contact opnemen met jouw gemeente.

Een laadpaal voor thuis mag je niet zomaar op gemeentegrond plaatsen. Daarbij komt dat alle laadpalen op gemeentegrond, ook al betaal je die zelf, openbaar bezit zijn. Iedereen mag daar dus laden. Je kunt daarentegen wel een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal. Als de gemeente de aanvraag goedkeurt, wordt er speciaal voor het laden een parkeerplaats gereserveerd.

Denk na over de installatie

Nadenken over de installatie hoef je niet alleen te doen. Een installateur van het bedrijf waar je de laadpaal koopt, kan je daarbij helpen. Er zijn wat de installatie betreft twee mogelijkheden: ophangen aan de muur of plaatsen op een paal op de oprit. Welke vorm van installatie je ook kiest, bedenk wel dat de afstand tussen het laadstation en de meterkast niet te groot moet zijn. De maximale afstand is afhankelijk van de lengte van de laadkabel. Qua kosten voor installatie zit er meestal geen verschil tussen ophangen aan de muur of plaatsen op een paal op de oprit. Mogelijk kom je voor extra kosten te staan, bijvoorbeeld als er nog kabels in de grond gelegd moeten worden. Vraag daarom een installateur die hierover met je kan meedenken!

De beste laadpaal voor jouw auto

Inmiddels zijn er oneindig veel laadpalen te vinden. Nu je hebt nagedacht over de locatie en installatie, is het tijd om uit het grote aanbod een geschikte laadpaal te kiezen. Meestal is een laadpaal geschikt voor een bepaald merk of model auto. Wil je liever een laadpaal voor de toekomst, die je kan gebruiken voor iedere auto? Kijk dan eens bij Lanova, daar hebben ze modulaire laadstations voor iedere elektrische auto!