Taakstraffen voor mishandelen verslaggever en cameraman bij Sionkerk op Urk

Vrijdag zijn twee mannen veroordeeld tot taakstraffen van 150 en 120 uur voor het plegen van openlijk geweld in maart dit jaar bij de Sionkerk op Urk. 'Het geweld was gericht tegen een verslaggever en cameraman van Pow Nieuws die verslag kwamen doen van de kerkgang op Urk in coronatijd', zo meldt het arrondissementsparket Midden-Nederland van het Openbaar Ministerie vrijdag.