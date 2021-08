Politie Leeuwarden schiet verdachte bij aanhouding in been na melding vuurwapen

De politie in Leeuwarden heeft maandagavond geschoten op een vluchtende verdachte die mogelijk een vuurwapen bij zich droeg. 'De man werd hierbij geraakt in zijn been', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

Melding vuurwapen

Rond 20.30 uur kreeg de politie een melding dat een persoon in een horecagelegenheid aan De Centrale in Leeuwarden een vuurwapen bij zich had. Daarop gingen meerdere eenheden ter plaatse. De verdachte verliet vervolgens de horecagelegenheid en ter plaatse gekomen agenten zagen dat hij een vuurwapen tevoorschijn haalde en te voet een woonwijk in vluchtte.

Dreigende situatie

Dit maakte dat er een dreigende situatie ontstond. De agenten sommeerden de verdachte het wapen te laten vallen. Tijdens een daaropvolgende achtervolging zagen meerdere agenten zich genoodzaakt te schieten, om zo de verdachte tot stoppen te dwingen en aan te kunnen houden. De verdachte werd hierbij geraakt in zijn been.

Aanhouding

Uiteindelijk werd de verdachte aangehouden in de Borneostraat. Het gaat om een 40-jarige man uit Leeuwarden. Bij hem wordt een - niet van echt te onderscheiden - nepvuurwapen aangetroffen. De verdachte is na de aanhouding overgebracht naar het ziekenhuis.

Impact

Veel mensen zijn getuigen geweest van het incident. Ook gaan er veel video’s van het incident en van de verdachte rond op sociale media. 'Wij begrijpen de impact die dit incident heeft gehad, de wijkagenten zijn daarom vandaag aanwezig in de wijk en beschikbaar om in gesprek te gaan met buurtbewoners. We willen mensen die beelden hebben van dit incident vragen deze met de politie te delen en niet verder te verspreiden'. Deze beelden kunnen echter voor het onderzoek wel van groot belang zijn en daarom vraagt de politie om de beelden te uploaden op de site van de politie.