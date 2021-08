Crossmotor botst met scooterrijder en gaat er vandoor in Den Bosch

Donderdagavond werd rond 23.55 uur een ongeval gemeld op de Van Grobbendoncklaan in Den Bosch. Een scooter was in botsing gekomen met vermoedelijk een crossmotor, terwijl de scooterrijder gewond achterbleef nam de bestuurder van de crossmotor het hazenpad.