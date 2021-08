Man (20) om het leven gekomen na ongeval met crossbuggy

Afgelopen vrijdagmiddag raakten twee mannen van 18 en 20 jaar uit Eindhoven op de Karperweg in Raamsdonkveer zwaargewond bij een ongeval met een crossbuggy. 'De 20-jarige man overleed diezelfde dag nog aan zijn verwondingen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht', zo meldt de politie zaterdag.

Traumahelikopter

De meldkamer ontving rond 16.15 uur een melding van een eenzijdig verkeersongeval, waarbij een zogenaamde ‘buggy’ tegen een vlaggenmast was gereden. Beide inzittenden zouden hierbij zwaargewond zijn geraakt. Meerdere hulpdiensten reden vervolgens met spoed naar de locatie. Vanwege de verwondingen, landde er ook een traumahelikopter.

Met spoed naar ziekenhuis

Beide mannen zijn vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed even later de 20-jarige man aan zijn verwondingen. Hoe het verkeersongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Hier doet de politie onderzoek naar.