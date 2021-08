Auto rolt op zijn kop na ongeval kruispunt buitengebied Vlijmen

Over de kop geslagen

Een automobilist kwam met zijn voertuig in de berm terecht waarna deze op zijn kop op de rijbaan tot stilstand kwam. Brandweer, politie en een ambulance spoedde zich naar de plaats van het ongeval maar de man wist op eigen kracht de auto te verlaten.

Niet gewond

Wel is hij ter plaatse nagekeken door het aanwezige ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto afgevoerd. De Bellaard was door het ongeval tot ongeveer 18.30 uur versperd. Wat de oorzaak is van dit ongeval is niet bekend.