Dode en gewonde bij schietpartij in Huissen (update)

De politie heeft vrijdagavond aan de Holthuizerdreef in Huissen, een man gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietincident. Bij het schietincident dat aan de arrestatie vooraf ging, raakten 2 mannen gewond waarvan 1 ernstig. Dit slachtoffer is afgelopen nacht overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 48-jarige man uit Cuijk.

Kort voor 19 uur werd het schietincident gemeld en trof de politie op straat een licht gewonde man aan. Er bleek een twee slachtoffer te zijn in de woning, deze man was ernstig gewond. Beiden zijn door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Vanmorgen werd bekend dat het 48-jarige ernstig gewonde slachtoffer is overleden. Het lichtgewonde slachtoffer is 61-jarige man uit Wijchen.

Gisteravond heeft de vermoedelijke schutter zich verplaatst naar het dak van het appartementengebouw. Daar had hij zich verschanst met enkele (vuur)wapens en dreigde zichzelf wat aan te doen. Politieagenten hebben de buurtbewoners verzocht op veilige afstand te blijven en omsingelden het gebouw.

De man is uiteindelijk zelf naar beneden gekomen, nadat geruime tijd op afstand op hem was ingesproken door een politieagent. Beneden is de verdachte gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De aangetroffen wapens zijn inbeslaggenomen.

Vandaag wordt door de recherche verder onderzoek gedaan naar het handelen van de verdachte en de relatie tot beide slachtoffers. Bij de woning wordt verder forensisch onderzoek en buurtonderzoek gedaan. De aangehouden verdachte is een bewoner van het appartementencomplex. Daarom worden meer gegevens niet vermeld.