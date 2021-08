Man krijgt 3 jaar cel voor aanslag met vuurwerkbom op woning Somalisch gezin

Maandag heeft de rechtbank Gelderland in Zutphen een 24-jarige man uit Pannerden veroordeeld voor de aanslag met een vuurwerkbom op de woning van een Somalisch gezin in zijn woonplaats. 'Hij krijgt een celstraf van 3 jaar, waarvan 18 maanden voorwaardelijk', zo meldt de rechtbank maandag.

Vuurwerkbom en pamfletten

Op 17 december 2015 werd het Somalische gezin opgeschrikt door een vuurwerkexplosie van een vuurwerkbom aan het raam van hun woning. De woning is hierdoor beschadigd. Naast de ravage zag de bewoonster 2 pamfletten hangen aan de woning. Hierop staat een foto van Geert Wilders en daaronder de tekst: “Blank is beter, eigen volk eerst! Allochtonen moeten weg hier! Dit is pas het begin!”. Het getroffen gezin, dat jaren geleden naar Nederland vluchtte, voelde zich in de woning niet langer veilig en is daarom verhuisd.

Meerdere delicten

Met zijn daad maakt de man zich schuldig aan meerdere delicten: het veroorzaken van een ontploffing met gevaar voor goederen en personen, beschadigen van een gebouw, bedreiging en belediging van een groep mensen wegens hun ras. Hij heeft zijn eigen ongenoegen tegen de mogelijke huisvesting van asielzoekers in de buurt, op een volstrekt ongeoorloofde manier geuit. De rechter merkt zijn handelen aan als een daad van agressie naar een groep mensen die volgens hem minderwaardig en niet welkom is in Nederland. Dit druist in tegen het gelijkheidsbeginsel, verankerd in onze Grondwet.

Bewezenverklaring

De rechtbank vindt bewezen dat de man samen met iemand anders verantwoordelijk is voor de vuurwerkexplosie. Die andere man is vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot dezelfde straf.

Direct na uitspraak de cel in

Een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf vindt de rechtbank passend. Maar zij houdt ook rekening met de straf die aan de medeverdachte is opgelegd. Daarom krijgt de man een celstraf van 3 jaar waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke deel van de straf verbindt de rechtbank een proeftijd van 2 jaar. Daarbij vindt de rechtbank vanwege de ernstige zaak en de impact die dit had op de maatschappij dat de man meteen na de uitspraak naar de gevangenis moet.

Schadevergoeding

De benadeelde partij vorderde een schadevergoeding van 1.600 euro. De rechtbank wijst de vordering af, aangezien een deel geen schade is en de rest al is voldaan door de mededader.