Politie houdt verdachte van neerleggen verdacht pakketje Lunetten aan

Melding verdacht pakketje op perron

Donderdag kreeg de politie rond 16.40 uur de melding dat er een verdacht pakketje lag op een perron op station Lunetten. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en het treinverkeer stilgelegd om onderzoek aan het pakketje te kunnen doen.

EOD ingeschakeld

Na een eerste onderzoek door een explosievenverkenner van de politie werd de explosievenopruimingsdienst (EOD) ingeschakeld voor nader onderzoek. Hieruit bleek dat het niet om een explosief of gevaarlijke stof ging, waarna de afzetting weggehaald kon worden en treinverkeer weer doorgang kreeg.

Camerabeelden

Via cameratoezicht konden beelden achterhaald worden van het neerleggen van het pakketje. Een beeld van deze man werd verspreid onder agenten en BOA’s. Een BOA van NS Security herkende de man en hield hem rond 19.25 uur aan toen hij in de omgeving van het Furkaplateau liep. De man, een 41-jarige Utrechter, werd overgedragen aan de politie. Het motief van de man moet uit verhoor blijken. De politie wil niets zeggen over de inhoud van het pakketje.