Auto op zijn kant na schrikreactie

Een automobiliste reed samen met haar zoontje in de auto vanaf Stadskanaal richting Gasselternijveen. Op de Noordzijde in Gasselternijveenschemond ging het radicaal mis ging.

Auto gekanteld

Op het bestaande weggedeelte was juist een nieuwe slijtlaag aangebracht. Hier schrok zij van en raakte de macht over het stuur kwijt en sloeg na eerst een lantaarnpaal te hebben geraakt op de zijkant. Het opmerkelijke is dat het waarschuwingsbord gelijk bij aanvang van de nieuwe slijtlaag staat en niet een 50 meter ervoor.

Ziekenhuis

De vrouw is met onbekend letsel meegenomen naar het Scheper ziekenhuis in Emmen. Het jongetje kreeg van de zeer aardige politieagente een troostbeertje. De storingsdienst van de Gem Aa en Hunze heeft de stroomkabels van geknakte lantaarnpaal afgedopt.