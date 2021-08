Waardetransport had tijdens overval voor 62 miljoen euro bij zich

De gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, was vooraf beter voorbereid dat tot nu toe bekend is gemaakt. Dit melden het RTL Nieuws en het Algemeen Dagblad.

Zo droegen de overvallers kogelwerende vesten en lagen in alle vluchtauto’s een walkietalkie. De overvaller die om het leven kwam droeg ook een vest, alleen werd hier net boven geraakt.

Het waardetransport dat op 19 mei j.l. het pand van Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan naar binnen reed had een totale waarde van ruim 62 miljoen euro. Overvallers wisten 12,2 miljoen aan waarde buit te maken. Hiervan is 9,4 miljoen teruggevonden door de politie.

Dezelfde middag werden zes verdachten aangehouden. Het onderzoek naar de overval heeft de naam Yaros gekregen en is nog in volle gang. Zo wordt er bekeken wie welke rol heeft gespeeld en of het een ‘inside job’ is geweest. Met dit scenario houdt de politie ernstig rekening.