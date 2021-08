Politie ontdekt cocaïnewasserij in bedrijfspand Lelystad

Afgelopen dinsdag 24 augustus ontdekte de politie in de avonduren in een bedrijfspand aan de Zuiveringsweg in Lelystad een drugslaboratorium. 'In het pand waren geen personen aanwezig. De politie stelt een onder onderzoek in naar de herkomst van het laboratorium en zijn gebruiker(s)', zo meldt de politie woensdag.