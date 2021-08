Gewonde bij steekpartij in Emmen

Rond 3 uur vannacht kregen hulpdiensten de melding van een steekincident aan de Ekselerbrink in Emmen. Een man was ernstig gewond geraakt bij dit steekincident.

Er is volgens de politie nog geen verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar dit steekincident en zijn op zoek naar de verdachte. Ook komt zij graag in contact met mensen die meer informatie hebben over dit steekincident.