Vrouw gedagvaard voor bedreigen deelnemers protestmars tegen lhbti-geweld

De 40-jarige vrouw die afgelopen donderdag in Amsterdam werd aangehouden tijdens een protestmars tegen lhbti-geweld, is gedagvaard voor een zitting bij de politierechter op 24 september. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Bedreiging en belediging

'Het OM verdenkt haar van bedreiging en belediging met een discriminatoir karakter. De vrouw zou deelnemers aan de protestmars hebben beledigd op het Mercatorplein in Amsterdam', aldus het OM.

Vijf aangiftes

Tegen de vrouw is vijf keer aangifte gedaan, waaronder door een verslaggever en cameravrouw van een omroep. Zij maakten opnames van de protestmars op en rond het Mercatorplein en werden door de vrouw bedreigd.

Regenboogvlaggen in brand gestoken

Het protest was gericht tegen lhbti- geweld en trok zo’n duizend personen. De aanleiding voor het protest was een brand in een flat aan de Krelis Louwenstraat waar regenboogvlaggen in brand werden gestoken.