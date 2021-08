OM eist tot 1 jaar cel voor verspreiden van vertrouwelijke GGD-informatie

GGD-gegevens verspreid

'Beide mannen worden ervan verdacht vanuit die functie onrechtmatig adres- en andere persoonsgegevens in het registratiesysteem te hebben opgezocht, te hebben overgenomen en te hebben verspreid. Ze zijn vervolgd voor het plegen van computervredebreuk', aldus het OM.

Verplicht gedragstraining volgen

Tegen de 23-jarige man uit Alblasserdam is zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk geëist. Tegen de 21-jarige man uit Heiloo is 12 maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk geëist. Als voorwaarde is onder meer gesteld dat hij een gedragstraining volgt.

RTL-journalist

De zaak kwam aan het licht nadat een journalist van RTL er in januari dit jaar melding van maakte dat op Snapchat en Telegram tegen betaling persoonsgegevens uit het coronaregistratiesysteem van de GGD te koop werden aangeboden. Het betrof onder andere persoonsgegevens van bekende Nederlanders. Gezien de dreiging die al bestond in de richting van enkele van de opgezochte BN’ers, heeft de recherche direct een onderzoek opgestart. Dit onderzoek leidde al snel naar de identiteit van de twee verdachten die afzonderlijk vergelijkbare activiteiten ondernamen. Na het uitpeilen van hun telefoon konden de twee mannen vervolgens spoedig worden aangehouden.

Te koop aangeboden

Uit verder onderzoek naar onder meer computers en telefoons is volgens het OM gebleken dat de man uit Heiloo van 101 personen de gegevens onrechtmatig heeft ingezien en deels heeft overgenomen en te koop heeft aangeboden. Ook bood hij aan op aanvraag persoonsgegevens te achterhalen. In een geval heeft hij ook daadwerkelijk op verzoek de gegevens van een specifieke persoon aan een geïnteresseerde verkocht. Hij kreeg hiervoor een bedrag van vijftig euro aan bitcoins betaald. De man uit Alblasserdam heeft volgens het OM de gegevens van twintig personen onrechtmatig opgezocht, die van acht overgenomen en die van vier personen gedeeld met anderen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.