Onbemande MQ-9 Reaper maakt eerste vlucht boven Vliegbasis Leeuwarden

Woensdag heeft voor het eerst een onbemand MQ-9 Reaper verkenningsvliegtuig een oefenvlucht gemaakt in het Nederlands luchtruim. 'Het onbemande vliegtuig vloog in het luchtruim boven Vliegbasis Leeuwarden', zo meldt de vliegbasis woensdag.

Onbemand vliegen

De luchtmacht heeft 4 onbemande MQ-9 Reapers aangeschaft. De toestellen zijn wereldwijd inzetbaar voor observatiemissies. Een speciale eenheid analyseert en verwerkt beelden tot inlichtingenproducten.

Militaire missies

De verzamelde informatie levert een waardevolle bijdrage aan militaire missies. Ook kan de MQ-9 ondersteunen bij humanitaire missies of civiele autoriteiten. Naar verwachting is de MQ-9 halverwege 2023 volledig operationeel. Vliegbasis Leeuwarden is vanaf begin 2022 ook de thuisbasis van het onbemande vliegtuig MQ-9 Reaper.