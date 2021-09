FNV en VVMC: Acties als NS plannen servicestations niet aanpast

Roos Rahimi, bestuurder FNV Spoor: ‘Dat heeft niet alleen effect op de werkgelegenheid bij de servicemedewerkers, maar ook op de werkdruk bij andere NS-medewerkers. Reizigers gaan dan, in plaats van een servicemedewerker, bijvoorbeeld een conducteur die toevallig in de buurt is om hulp vragen. Mogelijk ook als die pauze heeft, want een reiziger ziet natuurlijk niet of iemand pauze heeft of niet.’

Nu zijn in Nederland ongeveer 40 stations waar servicemedewerkers reizigers helpen met de verkoop van kaartjes, route plannen of de trein in en uit te komen. Als het aan NS ligt, wordt dat aantal drastisch teruggebracht, waardoor uiteindelijk bijna 295 fulltime banen verdwijnen. Rob de Groot, bestuurder VVMC:'De gevolgen van deze plannen zijn groot. Het wordt steeds moeilijker de veiligheid en de service naar de reizigers te garanderen en ervoor te zorgen dat de overgebleven medewerkers onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen blijven doen.’

Concessie in gevaar

De vakbonden maken zich ook zorgen over de gevolgen van de plannen voor de concessie van NS. ‘De concurrentie van NS bouwt de service juist uit, waardoor de concurrentiepositie van het bedrijf verzwakt. Daarbij zullen door het verlenen van minder service, de rapportcijfers die klanten aan NS geven, ook nog eens naar beneden gaan. Allemaal belangrijke punten bij het bepalen of NS in de toekomst wel of geen concessie krijgt’, aldus Rahimi.

Acties

FNV en VVMC geven NS tot donderdag 16 september 18.00 uur om in te gaan op hun eisen. Als het bedrijf daar niet op ingaat, komen er acties bij NS. In eerste instantie alleen bij de servicemedewerkers. Als NS dan nog niet op de eisen ingaat, sluiten de bonden niet uit dat acties worden uitgebreid naar andere functies, bijvoorbeeld het rijdend personeel. Rahimi: ‘De leden hebben zich duidelijk uitgesproken, zij laten hun mooie en supergoed presterende bedrijf niet door de directie kapotmaken.’