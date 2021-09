Politiehond brengt vluchtende verdachte tot inkeer

Een vluchtende verdachte van mishandeling is vrijdagavond opgepakt nadat hij in Tilburg was ingehaald door een diensthond. Toen de verdachte de hond zag draaide hij zich om en stak meteen zijn handen in de lucht.

Op vrijdag 10 september 2021 om 22.45 uur werden enkele surveillance-eenheden naar de Jan Heijnstraat gestuurd. Een man in oranje sportbroek zou daar een vrouw aangerand hebben en een man mishandeld. Toen de eenheden de straat in reden troffen ze daar de slachtoffers. De mishandelde man deed aangifte. Hij had uit het niets een klap gekregen van de dronken man. De verdachte bleek verderop in de straat te lopen. De hondengeleider pakte zijn hond en ging de verdachte achterna. Ondanks meerdere waarschuwingen dat de hond losgelaten zou worden stopte de verdachte niet. De geleider klikte de hond los. Het was voor de hond een klein kunstje om de verdachte in te halen. Op het moment dat de hond voorbij de verdachte was draaide de verdachte zich om en ging met zijn handen in de lucht. Hij gaf zich gewonnen. De man, 34 jaar uit Tilburg, is hierop aangehouden en naar het bureau gebracht.