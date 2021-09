Overvaller in Groningen komt niet ver

Na een overval op de Primera aan de Eikenlaan in Groningen, is de overvaller kort daarna aangehouden door enkele omstanders.

Omstreeks 09.30 uur kwam er bij de politie een melding van een gewapende overval op de winkel. Hier zou een man met een mes hebben staan zwaaien.

Bij aankomst van de politie werd de overvallers in bedwang gehouden door enkele omstanders. Dit werd overgenomen door de politie en kon de verdachte in de boeien worden geslagen. De overvaller is overgebracht naar een politiebureau.