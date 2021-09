Nederland stelt 13,5 miljoen extra beschikbaar voor noodhulp aan Afghanen

Nederland trekt 13,5 miljoen euro extra uit voor hulp aan de Afghaanse bevolking. Dat maakte minister De Bruijn (Ontwikkelingssamenwerking) maandag bekend tijdens een conferentie over de humanitaire situatie in Afghanistan die is bijeengeroepen door secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties.

Basisbehoeften: voedsel, medische zorg en water

Van het bedrag zal 10 miljoen euro via het Afghanistan Humanitarian Fund (AHF) van de VN worden besteed aan basisbehoeften zoals voedsel, medische zorg en water. Daarnaast gaat er 3,5 miljoen euro naar de VN-organisatie UNHCR om te worden gebruikt voor noodhulp aan Afghaanse vluchtelingen in de buurlanden van Afghanistan.

Gehoor aan oproep

De bijdrage komt bovenop de eerdere bijdrage van 10 miljoen aan het AHF. Nederland geeft zo gehoor aan de herhaalde oproep van deze partnerorganisaties om extra steun aan de Afghanen. ‘Het menselijk lijden in het land is groot en groeit. De bevolking heeft nu onze hulp nodig. Tegelijk zijn in de afgelopen jaren veel Afghanen naar de buurlanden gevlucht: we moeten hen en de gemeenschappen die ze opvangen niet vergeten’, aldus De Bruijn. De buurlanden van Afghanistan vangen op dit moment samen al ongeveer 5 miljoen Afghanen op.

Humanitaire hulp zonder belemmeringen

De minister benadrukte in zijn bijdrage dat alle hulpverleners, man of vrouw, zonder belemmeringen hun werk in Afghanistan moeten kunnen doen. De Bruijn: ‘Het gaat er niet alleen om dat we voldoende middelen vrijmaken. De hulp van VN-organisaties en andere partners moet alle Afghanen blijven bereiken. Ongehinderd en onafhankelijk. Alle donoren maken zich hiervoor gezamenlijk hard.’

Ook gezamenlijke actie nodig voor gezondheidszorg en onderwijs

De Bruijn onderstreepte daarnaast dat humanitaire hulp alleen niet voldoende is. Ook voor basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs, die nu grotendeels stilliggen, is voor de korte termijn gezamenlijke actie nodig. De conferentie met de VN-lidstaten en internationale organisaties kwam in Genève bijeen. Minister De Bruijn nam vanuit Brussel, waar hij diverse afspraken had, digitaal deel aan de top.