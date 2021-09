Urker (19) die Nazi-uniform droeg aangehouden voor bezit vuurwapen

Afgelopen dinsdag heeft de politie zoeking gedaan in meerdere woningen op Urk na een melding van verboden wapenbezit. 'De vermoedelijke eigenaar is aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man van Urk', zo meldt de politie zaterdag.

Nazi-uniformen

Na afgelopen weekend van 11 en 12 september verschenen er foto’s op internet van jongeren gekleed in Nazi-uniformen op straat op Urk. Geruchten gingen rond dat het ging om een coronaprotest, maar uit het onderzoek is dit tot dusverre niet gebleken.

Vuurwapens te zien op foto's

'Op de foto’s zijn meerdere vuurwapens te zien. Daarom heeft de politie zoekingen gedaan in woningen van de betrokkenen. In één van de woningen werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen', aldus de politie. De vermoedelijke eigenaar, een 19-jarige man van Urk, werd aangehouden. Het vuurwapen werd in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen voor wapenbezit niet uit.

OM onderzoekt of op straat dragen Nazi-uniform strafbaar is

Of het dragen van de Nazi-uniformen in de openbare ruimte strafbaar is, wordt op dit moment onderzocht door het Openbaar Ministerie (OM)