Man (24) vannacht gewond geraakt bij schietincident Haarlem

Een 24-jarige Haarlemmer is in de nacht van zaterdag op zondag rond 05.30 uur gewond geraakt bij een schietincident op het Texelhof in Haarlem. 'Twee mannen van 21 en 23 jaar uit Haarlem zijn aangehouden', zo meldt de politie zondag.