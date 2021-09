Fietser ernstig gewond bij ongeval op de Ekkersweijer bij Best

Zondagmiddag rond 13.45 uur vond er op de Ekkersweijer tussen Best en Son en Breugel een verkeersongeval plaatst tussen een fietser en een auto. De man op de fiets raakte hierbij zwaar gewond en is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.