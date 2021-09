Mooie onderbroeken voor heren aanschaffen

Van noodzakelijk kwaad tot meer dan volwaardig kledingstuk

Over onderbroeken voor heren gesproken. Als er nu één kledingstuk is dat zich enorm ontwikkeld heeft, dan is het wel de onderbroek voor heren. De man zag de aanschaf van een onderbroek vroeger als een soort van noodzakelijk kwaad. Sterker nog, vaak nam de partner wel een paar nieuwe onderbroeken mee. En de man vond dat prima. Hoe anders is dat nu. De partner hoeft al lang geen onderbroeken meer mee te nemen, want die koopt de moderne man gewoon zelf. Aan de aankoop van onderbroeken voor heren wordt door de man minstens evenveel aandacht besteed als wanneer er schoenen of een nieuwe jas gekocht wordt. Daarmee is de conclusie gerechtvaardigd dat de heren onderbroek een volwaardig kledingstuk geworden is. Dat zie je ook nadrukkelijk terug aan het ondertussen indrukwekkende aanbod dat beschikbaar is.

Het aanbod is groter geworden, de kwaliteit is significant beter

Met het vergroten van het aanbod is ook de kwaliteit van onderbroeken voor heren sterk toegenomen. In alles willen de producenten de man optimaal draagcomfort bieden. Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de keuze voor materiaal, zoals ook zaken als vocht- en temperatuurregulatie een rol spelen bij de keuze die gemaakt wordt. En dan hebben we het nog niet eens over het zeer brede kleurenpalet, de motieven, patronen en de verschillende modellen die tegenwoordig beschikbaar zijn. Je zou kunnen zeggen dat er voor elke gelegenheid een passende onderbroek is.

Kies je voor onderbroeken voor heren met een korte of een wat langere pijp?

Je kunt de onderbroeken voor heren grofweg onderverdelen in de traditionele slip en boxershorts. De slip was lange tijd leidend, die tijd is echter geweest. Boxershorts hebben die leidende positie overgenomen. Kijken we naar deze populaire boxers, dan wordt weer onderscheid gemaakt tussen modellen met een korte en een lange pijp. De Nederlandse man heeft een overduidelijke voorkeur voor de langere pijp. Dit verschilt overigens sterk per land. Zo zijn er ook veel landen waar de man juist liever trunks, de uitvoering met korte pijp, dragen.

Check de maat en ga vervolgens af op jouw persoonlijke smaak

Wil jij ook boxershorts met een wat langere pijp? Dan is het bij de aankoop belangrijk dat je precies de juiste maat koopt. Er moet steeds sprake zijn van een goede en strakke aansluiting op de bovenbenen. Daar mag niet meteen al ruimte zijn. Dan namelijk kruipt de boxer op den duur naar boven en hoopt de stof van de onderbroek zich na verloop van tijd op, vaak ergens rond de liesstreek. En dat is weer allesbehalve comfortabel. De maat is dus belangrijk en voor de rest is het vooral een kwestie van smaak.