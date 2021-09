De herfst komt eraan! Code Geel voor zware windstoten

Code Geel

Het KNMI heeft woensdag Code Geel afgegeven voor verwachte zware windstoten, die gepaard gaan met buien, die vanaf de tweede helft van de middag in het noordelijk en westelijk kustgebied kunnen voorkomen.

Zware windstoten

Volgens het KNMI komen de zware windstoten tot ca. 80 km/h vooral voor in het noord(west)elijke kustgebied en boven het IJsselmeer tijdens buien. In het oostelijk Waddengebied is er later in de avond kans op windstoten tot ca. 90 km/u. De wind komt uit een westelijke richting. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. 'Komende nacht zullen de zware windstoten van het westen uit verdwijnen', aldus het KNMI.