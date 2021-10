Man (20) gewond na steekincident Alkmaar, verdachte (21) aangehouden

In Alkmaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Voordam een steekincident plaatsgevonden waarbij een 20-jarige man uit Beverwijk gewond is geraakt. 'Kort na het incident heeft de politie een 21-jarige man uit Alkmaar aangehouden', zo meldt de politie zondag.