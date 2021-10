Woning in Cuijk beschoten

In de nacht van zaterdag op zondag is in het Brabantse Cuijk rond 00.30 uur een woning beschoten. Dit meldt de politie zondag.

Onderzoek

De politie kwam na de melding direct ter plaatse en startte een onderzoek bij en rond de beschoten woning aan de Dijkskruin in Cuijk. 'Gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt. Het onderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven over wat hier precies is gebeurd', aldus de politie.