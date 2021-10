Opnieuw aardbeving in Groningen

Afgelopen nacht heeft een aardbeving plaatsgevonden bij het Groningse dorp Zeerijp. De beving was op 3 kilometer diepte en had een kracht van 2,5 en vond plaats net voor 05.00 uur, zo meldt het KNMI.

Het epicentrum lag vlak bij Loppersum, dat vaker wordt getroffen door aardbevingen. Bij de lokale zender RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van bewoners die de aardbeving hadden gevoeld. Inwoners spraken van gerommel, bewegende muren en een harde dreun.

Sinds de jaren zestig wint Nederland aardgas uit de bodem van Noord-Nederland. Gaswinning is verantwoordelijk voor nagenoeg alle aardbevingen in het noordelijk deel van Nederland. De eerste aardbeving vond plaats vlakbij Assen op 26 december 1986. Het gas wordt gewonnen uit een laag zandsteen op een diepte van 3 kilometer. Door de gaswinning klinkt de zandsteenlaag in. Langs breuken in deze laag ontstaat er een spanningsverschil, wat op een bepaald moment leidt tot een plotselinge verschuiving: een aardbeving.