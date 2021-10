1 op 3 Groningse verkeersongevallen in stad Groningen

In 2020 werden er in Nederland 5,9 verkeersongevallen geregistreerd per 1.000 inwoners. In Groningen was dit aantal flink lager, namelijk 5,3 ongelukken per 1.000 inwoners. De provincie is hiermee redelijk verkeersveilig, want alleen in Drenthe en Friesland is het aantal geregistreerde incidenten lager. Stad Groningen is goed voor 1 op de 3 Groningse verkeersongevallen. De meest verkeersveilige gemeente in Groningen is Westerwolde: hier gebeurde vorig jaar 4 verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van de politie en Rijkswaterstaat.

Meest verkeersveilige gemeenten van Groningen

Na Westerwolde is Eemsdelta het meest verkeersveilig in Groningen. Hier werden vorig jaar 4,3 verkeersongevallen geregistreerd per 1.000 inwoners. Ook in Het Hogeland (4,4), Stadskanaal (4,6) en Veendam (4,6) gebeurde per 1.000 inwoners relatief weinig ongelukken in het verkeer.

In Midden-Groningen liepen verkeersdeelnemers het meeste risico. Hier werden vorig jaar 6,1 ongelukken geregistreerd per 1.000 inwoners. Het aantal verkeersincidenten ligt hier daarom iets hoger dan landelijk gemiddeld.

Meeste brokkenpiloten in stad Groningen

De provincie Groningen telde in 2020 in totaal 3.087 meldingen van verkeersongevallen. De meeste brokkenpiloten waren te vinden in de provinciale hoofdstad Groningen. Hier ging het vorig jaar 1.306 keer mis in het verkeer, wat neerkomt op zo’n 40% van het totale aantal ongelukken binnen de provincie.

Ook in Midden-Groningen (373) en in Westerkwartier (358) werden veel meldingen gedaan van ongelukken in het verkeer. In Pekela werden in 2020 de minste verkeersongevallen geregistreerd (62).

Relatief meeste ongelukken op rechte wegen

De helft van alle Nederlandse geregistreerde verkeersongevallen waarbij ook het type weg bekend is, gebeurde in 2020 op een rechte weg (50,2%). Dit waren vooral kop/staartbotsingen en ongelukken waarbij voertuigen in de flank geraakt werden. Ook verkeersongevallen op kruispunten (22,8%) kwamen vorig jaar relatief vaak voor.