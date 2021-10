Exploderende gasflessen bij brand in Amsterdam

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag massaal uitgerukt naar een brand aan de Westpoortweg in het Westelijk havengebied in Amsterdam. Om 12:30 uur kwamen de eerste meldingen binnen op de meldkamer. Er is niet veel later opgeschaald naar Grip1 in verband met de omgeving. De rookontwikkeling was in de verre omgeving te zien.