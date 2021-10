Man slaat met honkbalknuppel om zich heen

Vrijdagavond rond 18.00 uur meldden omwonenden bij de politie dat er in de Barkey Wolfstraat in Geersdijk mogelijk ingebroken werd in een woning. Agenten gingen ter plaatse en troffen op het dak van de betreffende woning een man aan. De man sloeg met een honkbalknuppel om zich heen en vernielde dakpannen en ontluchtingspijpen die op het dak stonden.