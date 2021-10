Brand in hotel op Ameland

Op Ameland in het dorp Hollum is zaterdagavond brand uitgebroken in een hotel. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De brand brak vermoedelijk uit in de keuken van hotel Dolores en was snel onder controle. Van de veertig gasten kon een deel niet terug in het hotel. Voor hen is alternatief onderdak gezocht.