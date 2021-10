De 4 Mijl 4 You opnieuw een feest

Voor de tiende keer werd er zaterdag de 4 Mijl 4 You gehouden en was als vanouds een groot feest.

De eerste deelnemers gingen om 20.30 uur van start en de laatste kwam om 22.30 uur over de finish.

Ook dit jaar was er een grote variatie aan deelnemers, onder andere op een skelter, op skates, met een rollator of gewoon gezellig in een groep lopend.