Actie tegen wapenbezit onder jongeren: Drop je knife en doe wat met je life

In de Week van de Veiligheid vindt het hoogtepunt plaats van de campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’. In zo’n tweehonderd gemeenten kunnen jongeren tussen 11 en 17 oktober anoniem hun steekwapens afgeven. 'De campagne is een vervolg op eerdere inleveracties in onder meer Rotterdam en Den Haag, die een groot succes waren', zo meldt de politie maandag.

Mes helaas populair

Het mes als wapen is helaas nogal populair onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Regelmatig berichten media over ruzies op scholen, de kermis of op straat die met behulp van een mes, stiletto of machete worden uitgevochten. Zo overleed in juli een 15-jarige jongen in Rotterdam na te zijn neergestoken door een leeftijdsgenoot. In Arnhem raakten drie jongeren onlangs gewond na een steekpartij op een middelbare school. Een 15-jarige jongen werd vorige maand in Hoogkarspel van zijn fiets getrokken en neergestoken.

Zorgelijke ontwikkeling

De afgelopen jaren zien we regelmatig dat jongeren betrokken zijn bij incidenten met steekwapens. Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt de populariteit van steekwapens onder jongeren een zorgelijke ontwikkeling.

Strafblad

Een mes op zak is niet normaal en zeker niet cool, is de boodschap van de campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’. Wapens zijn niet het juiste antwoord om ruzies te beslechten, ze bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Het leidt eerder tot gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor jezelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt en je toekomst verknalt.

Groningen

Groningen doet ook mee aan de landelijke inleveractie tijdens de Week van de Veiligheid. Steekwapens kun je inleveren op de politiebureaus in Groningen en Haren. Daarnaast zijn er tien mobiele inleverpunten in de wijken en dorpen. Wie een (nep)vuurwapen wil inleveren, kan een afspraak maken met de politie.

Burgemeester Koen Schuiling

'Wapens horen niet thuis in onze samenleving,' zegt burgemeester Schuiling. 'De laatste jaren zien we dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Via de inleveractie maken we onze stad weer een stukje veiliger.'