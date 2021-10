Slachtoffer schietpartij Bergen op Zoom overleden

De politie doet onderzoek naar een schietpartij waarbij een 55-jarige Bergenaar om het leven kwam. Een verdachte zit vast in verband met de zaak.

Op dinsdag 12 oktober rond 18.35 uur kreeg de politie melding van een schietpartij aan de Wouwsestraatweg. Daarbij zou tenminste een man gewond zijn geraakt. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en troffen op straat een ernstig gewonde man aan. Deze is naar het ziekenhuis vervoerd en daar later aan zijn verwondingen overleden.

Aanhoudingen

Een arrestatieteam heeft die avond in een woning aan de Wouwsestraatweg twee mannen aangehouden. Ze zijn de volgende ochtend weer in vrijheid gesteld. Uit eerste onderzoek blijkt geen betrokkenheid bij het incident. Elders in Bergen op Zoom werd een 29-jarige Bergenaar aangehouden, zijn rol bij het incident wordt onderzocht.