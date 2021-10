Hulpdiensten massaal naar zorginstelling Schijndel na brandmelding

In de nacht van woensdag op donderdag werden rond 00.20 uur kregen de hulpdiensten een brandmelding binnen van de woonlocatie Rozenkrans van zorginstelling Philadelphia aan de Boschweg in Schijndel.

Brandweer, politie en ambulance

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een waterwagen ter plaatse. Ook een ambulance en meerdere politie-eenheden kwamen op de melding af, maar al snel werd duidelijk dat er van een brand geen sprake was.

Rookmelders afgegaan

Enkele rookmelders waren afgegaan en het aanwezig personeel vermoedde dat er daadwerkelijk brand was waarna met 112 werd gebeld. De Rozenkrans is een unieke woonlocatie in Schijndel voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), verstandelijke beperking (VB) en de ouder worden cliënt met VG-indicatie.

Aanhouding

De politie hield één persoon aan die werd overgebracht naar het politiebureau.