Man (30) gewond geraakt bij schietincident Populierenlaan Groningen

Een 30-jarige man is woensdagavond gewond geraakt bij een schietincident aan de Populierenlaan in Groningen. 'Er is nog geen verdachte aangehouden en de politie doet onderzoek', zo laat de politie donderdag weten.

Onderzoek

'Het slachtoffer, een 30-jarige man uit de stad Groningen, is gewond geraakt bij het schietincident. De man is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie. Direct na het schietincident is de politie gestart met het onderzoek. Zo heeft het team Forensische Opsporing onderzoek gedaan op de plaats delict en is er een buurtonderzoek gedaan.

Signalement verdachte

Kort na het incident is er ook via Burgenet een signalement van een mogelijke verdachte gedeeld. Het gaat om een man van ongeveer 1.80 lang en met opgeschoren haar. Hij heeft een donkere huidskleur en is in het zwart gekleed. De man is vermoedelijk rond 19.20 uur vertrokken vanaf de Populierenlaan in de richting van Selwerd.