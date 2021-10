Eritreeër (31) overleden na aanrijding met tractor in Sint Anthonis

Zaterdag is bij een verkeersongeval in het Brabantse Sint Anthonis een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding met een tractor. Dit meldt de politie zaterdag.

N272

Het ongeval gebeurde rond 07.40 uur op de Boxmeerseweg (N272). 'Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Eritrea die het laatst heeft gewoond op het AZC in Overloon', zo meldt de politie. De man zou onderweg zijn geweest naar familie. De precieze oorzaak van het ongeval is nog in onderzoek.