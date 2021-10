Nieuwe N69 tussen Veldhoven en Valkenswaard gaat maandag open voor verkeer

Vanaf maandag 18 oktober 05.00 uur gaat de nieuwe N69 open voor het verkeer. Aan de provinciale weg is zo’n twee jaar gebouwd. 'Bouwvakkers halen in de vroege ochtenduren de laatste hekken weg waardoor het doorgaand (vracht)verkeer voortaan om Valkenswaard en Aalst heen kan rijden', zo heeft de provincie Noord-Brabant bekendgemaakt..

Reistijd met 15 minuten verkort

Dat verbetert de veiligheid en leefbaarheid in de twee dorpen onder Eindhoven sterk. Het verkort de reistijd bovendien met zo’n 15 minuten. De nieuwe N69 loopt van de Luikerweg in Valkenswaard tot aan de aansluiting met de A67 in Veldhoven. De 80-kilometerweg is bedekt met stil asfalt en heeft twee aparte rijstroken die gescheiden worden door een middenberm. Er zijn ruime beekdalpassages, diverse voorzieningen om de nieuwe weg te kunnen kruisen en er is een wildwaarschuwingssyteem geïnstalleerd.

75.000 ton asfalt

De officiële openingshandeling werd al op 2 oktober verricht door gedeputeerde Christophe van der Maat en de wethouders van Waalre, Valkenswaard, Veldhoven en Bergeijk. Het 8,5 kilometer lange tracé was toen ’s middags open voor fietsend, wandelend en skatend publiek. Zeker 10.000 mensen hebben gebruikgemaakt van die mogelijkheid om een kijkje te nemen op de Nieuwe N69.

Energieneutrale weg

Tussen 2 en 18 oktober heeft aannemer Boskalis de laatste werkzaamheden afgerond. Op het hoogtepunt van de bouw werkten meer dan 250 mensen aan het project. In totaal is er ongeveer 75.000 ton asfalt en 25.000 kubieke meter beton in het project verwerkt. Er waren ruim 250 vergunningen en meldingen nodig om de bouw mogelijk te maken. De weg is energieneutraal en heeft de Duurzame Parel 2021 gewonnen, een prijs voor bouwprojecten die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. De Nieuwe N69 heeft ongeveer 80 miljoen euro gekost.

Grenscorridor N69

De nieuwe verbinding is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. Door diverse investeringen in een nieuwe weg, lokale infrastructuur en in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie zorgen regionale (overheids)partners en agrarische ondernemers dat het grenscorridorgebied klaar is voor de toekomst.